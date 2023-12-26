Başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan bir dizi ameliyat geçirecek

Tunahan Yılmaz, 7 Aralık'ta Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktı.
Ancak küçük Tunahan, okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Durumu iyiye gidiyor
Yaşananların ardından küçük Tunahan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.
Hayati riski atlatan, HÜ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde yoğun bakımdaki süreci tamamlanan ve solunum cihazından ayrılan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisine devam ediliyor.
Bir dizi ameliyat geçirecek: Rehabilitasyon programı da uygulanacak
Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Tunahan seri ameliyatlara alınacak.
Çocuğa bu sürecin ardından da fonksiyon geri kazanımı için rehabilitasyona programı uygulanacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış