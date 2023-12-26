Başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan bir dizi ameliyat geçirecek Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın seri ameliyatları, tedavisinin sürdüğü Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalında yapılacak.

AA

Tunahan Yılmaz, 7 Aralık'ta Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktı.

Ancak küçük Tunahan, okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Durumu iyiye gidiyor

Yaşananların ardından küçük Tunahan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Hayati riski atlatan, HÜ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde yoğun bakımdaki süreci tamamlanan ve solunum cihazından ayrılan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisine devam ediliyor.

Bir dizi ameliyat geçirecek: Rehabilitasyon programı da uygulanacak

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Tunahan seri ameliyatlara alınacak.

Çocuğa bu sürecin ardından da fonksiyon geri kazanımı için rehabilitasyona programı uygulanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)