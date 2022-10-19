Başıboş sokak köpekleri İstanbul'da turistlere saldırdı

İstanbul'da 2 Rus turist, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Başıboş sokak köpeği terörü bir türlü son bulmuyor.

Öyle ki çözülemeyen sorun yüzünden onlarca insan hayatını kaybetti.

Yüzlerce vatandaşı da yaralayan başıboş sokak köpekleri, insan hayatını tehlike atmaya devam ediyor.

Şimdi de 2 turiste saldırdılar

Bunun son örneği ise İstanbul'da yaşandı.

Gazeteci Cüneyt Polat, İstanbul Eminönü'nde 2 Rus turistin, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandıklarını duyurdu.

Polat, olayı fark ederek turistleri hastaneye götüreceğini anlattığı sırada başıboş köpekler, bir başka şahsa saldırdı.

"Dünyaya rezil oluyoruz, Rus turistlere İstanbul’un göbeğinde 20 sokak köpeği saldırdı"

Polat, yaşanan olaya isyan ettiği videoyu, "Dünyaya rezil oluyoruz. Rus turistlere İstanbul’un göbeğinde 20 sokak köpeği saldırdı. Aracıma aldım, şu an hastaneye gidiyoruz. Tam bir rezalet. Toplayın artık şunları!" ifadeleriyle paylaştı.