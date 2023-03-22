Basın Ekspres yolunda oluşan trafik sürücülerin çilesi haline geldi Avrupa yakasında trafik akışını sağlayan en önemli güzergahlardan biri olan Basın Ekspres yolu ve Tem Edirne bağlantısında oluşan trafik için sürücüler yardım istiyor.

Megakent İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de çözüm bulunamayan trafik.

Günün hemen hemen her saati kentin birçok noktasında trafik adeta kilitleniyor. Öte yandan havanın yağışlı olması durumunda ise içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Bu durum ise toplu ulaşım aracı kullanan vatandaşları da otomobil sürücülerini de çileden çıkarıyor.

Trafiğin her saat sıkışık olduğu bölgelerden biri de Avrupa Yakası'nda trafik akışını sağlayan en önemli güzergahlardan biri olan Basın Ekspres yolu.

Özellikle iş çıkışı oluşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sürücülerin çilesi haline geldi

Atatürk Havalimanı istikametinden gelerek Başakşehir'e ve Tem Edirne istikametine dönmek isteyen sürücüler, saatlerce trafikte beklemek zorunda kalıyor.

Akşam iş çıkışında Basın Ekspres yolunu kullanarak yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenyurt'a gitmek bazı günlerde saatleri buluyor.

Adeta adım adım ilerleyen trafik, sürücüleri canından bezdiriyor.

"1 saattir trafikteyiz"

Yaklaşık iki saattir yolda olduğunu söyleyen bir sürücü, "Esenyurt'a gitmeye çalışıyoruz bir türlü gidemedik. Artık bilemiyorum bu sorun nasıl çözülür." ifadelerini kullanırken, bir başka sürücü ise "1 saattir trafikteyiz. Halkalı'dan geliyoruz Edirne yönüne gidiyoruz. Sürekli böyle trafik oluyor. Bu trafik çözülmez." dedi.

"Trafik olmasa evimizde yatacağız"

Sürücüleri isyan ettiren trafik, seyyar satıcıların ise yüzünü güldürüyor.

Oluşan trafik yoğunluğunu fırsata çevirerek su ve simit sana bir seyyar satıcı, "Trafik olunca hemen geliyoruz. Trafik olmasa evimizde yatacağız. Su simit ne varsa satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürücüler, yetkililerden trafik sorununa bir çözüm bulunmasını istiyor.