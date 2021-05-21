Basın Kartı Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete’de yayınladı

Yapılan değişiklik ile terör propagandası yapanların basın kartının ardına saklanmalarına karşı adımlar atıldı. Yönetmeliğe ilişkin yeni düzenlemeler, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile terör ve şiddet propagandası yaparak, basın kartı ardına sığınmaların önüne geçecek adımlar atıldı.

Değişikliklere ilişkin hükümler bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun, değişikliklere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"BASIN KARTININ SAYGINLIĞINI ARTIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Basın Kartı Yönetmeliğindeki değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı. Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi. Söz verdiğimiz gibi basın kartının saygınlığını artırmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle, basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlara, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmekten hüküm giymemiş olmak.' ibaresi eklendi.

BASIN KARTI İPTAL NEDENLERİ

Ayrıca şu hallerin varlığı halinde kartın iptaline karar verilebileceği ifade edildi:

- Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması.

- Şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması.

- Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması.

“KARAR BAŞKANIN ONAYI İLE UYGULANIR”

Bu hallerin bulunması durumunda komisyon tarafından yapılacak incelemeler ve değerlendirmelerin ardından iptal kararına varılabileceği belirtildi.

Komisyon Başkanı tarafından verilen onay ile kararın uygulanmaya başlayacağı belirtildi.