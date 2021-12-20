Basın meslek örgütlerinden gazeteci Sarıkaya'ya kınama

Basın meslek örgütleri, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bir muhabire tokat attığı görüntülere tepki gösterdi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'le yaptığı röportaj sırasında, bir meslektaşına tokat attığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Olaya ilişkin, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Haberleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği ortak açıklama yaptı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı VİDEO

''BUGÜN İTİBARIYLA GAZETECİ OLARAK TANIMIYORUZ''

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muharrem Sarıkaya'nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibarıyla meslektaşımız ve 'gazeteci' olarak tanımıyoruz. Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."





''TEK KELİMEYLE HADSİZLİKTİR''



İletişim Platformu Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sunucusundan şoförüne, medyada çalışan herkes değerlidir. Kamera arkasının görünmeyen kahramanlarının hakkı ayrıca önemlidir. Muharrem Sarıkaya'nın emekçi kardeşimize tavrı tek kelimeyle hadsizliktir. Platform olarak bu ve benzeri tavırları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

''MESLEKTAŞIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR''

Medya İşçileri Sendikası da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Meslektaşımız yalnız değildir. Şiddete sessiz kalmayacağız!" ifadelerine yer verdi.

''ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ''



Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya paylaşımında ise "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz." denildi.