Basit usul vergilendirme nedir? Basit usul vergilendirme şartları 2021

Basit usul vergilendirme konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki basit usul vergilendirme nedir, şartları nelerdir? İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs sürecinden olumsuz etkilenen esnaflara yönelik seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi reform programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışında bırakıyoruz." dedi.

Bu açıklamanın ardından milyonlarca esnaf, basit usul vergilendirmeye tabi olma şartlarını araştırmaya başladı.

Peki basit usul vergilendirme nedir, ne demek? Basit usul vergilendirme şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

BASİT USUL VERGİLENDİRME NEDİR?

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Basit usule tabi olabilmenin genel şartları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47’nci, özel şartları ise 48’inci maddesinde belirtilmiştir.

Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Basit usulde vergilendirmenin sağladığı kolaylıklar şunlardır:

Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz,

Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmez,

Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değervergisinden istisnadır,

Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkatealınmaz,

Ticari kazançlarına yıllık 11.000 TL kazanç indirimi yapılır,

Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Buistisna ile 11.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz),

Engellilik indiriminden faydalanabilirler,

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur.

BASİT USUL VERGİLENDİRME ŞARTLARI

Gelir Vergisi Kanununun 47'nci maddesine göre basit usule tabi olmanın genel şartları şu şekildedir:

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz.

Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 3.200 Yeni Türk Lirasını, diğer yerlerde 2.300 Yeni Türk Lirasını aşmamak.

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olmamak.

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

Gelir Vergisi Kanununun 48'inci maddesine göre basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 47.000 Yeni Türk Lirasını veya yıllık satışları tutarının 66.000 Yeni Türk Lirasını aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 23.000 Yeni Türk Lirasını aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 47.000 Yeni Türk Lirasını aşmaması.

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.