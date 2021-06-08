Ezgi Mola'nın, Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacağı dava, basit yargılama usulü olarak görülecek. Peki basit yargılama usulü nedir, şartları nelerdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karekterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan ve Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava, belli bir ağırlığa ulaşmamış suçlarda uygulanan ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden görülen 'basit yargılama usulü' ile yapılacak.

Peki basit yargılama usulü nedir, şartları nelerdir? Basit yargılama usulü hangi suçlarda uygulanır? İşte basit yargılama usulü hakkında tüm merak edilenler...

BASİT YARGILAMA USULÜ NEDİR?

Basit Yargılama Usulü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251 ve 252. maddelerinde düzenleme alanı bulmuştur.

Basit Yargılama Usulü, Asliye Ceza Mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra belli bir ağırlığa ulaşmamış suçlar bakımından uygulanabilen ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden yürütülen özel bir ceza muhakemesi yöntemidir.

BASİT YARGILAMA USULÜ NASIL YAPILIR?

Basit yargılama usulünün temel amacı, belirli ağırlığa ulaşmamış suçlar bakımından bazı usulü aşama ve adımların atlanılarak yargılama faaliyetlerindeki sürelerin kısaltılmasıdır.

Koşulları oluşsa dahi, basit yargılama usulünün uygulanıp uygulanmaması konusunda mahkemenin takdir hakkı vardır. Yazılı beyan ve savunma esasına dayanan bu usulde, ceza yargılamasının en önemli unsurlarından biri olan duruşma yapılmasından vazgeçilmektedir.

BASİT YARGILAMA USULÜ ŞARTLARI NELERDİR?

Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına giren bir suç olmalıdır.

İddianamenin kabul edilmiş olması gereklidir.

Kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmiş olmalıdır.

Adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren bir suç olmalıdır.

Mahkemece bu usulün uygulanmasına karar verilmesi gereklidir.

Suçun soruşturma ve kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olmaması gereklidir.

Sanığın yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halinin olmaması gereklidir.

Suçun, basit yargılama usulüne tabi olmayan bir suçla birlikte işlenmemiş olması gereklidir.

BASİT YARGILAMA USULÜNDE HÜKÜM NASIL VERİLİR?

Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece iddianame; sanık, mağdur ve şikâyetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenir.

Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilir. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilir (CMK m.251/2).

HANGİ SUÇLARDA UYGULANIR?

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 251 de belirtildiği üzere ceza davasında basit yargılama usulünün uygulanabileceği suçlar kanunda yaptırım olarak adli para cezası ve üst sınırı 2 yıl ve daha az süreli hapis cezası öngörülen suçlardır. Basit Yargılama usulü uygulanabilecek suçlara örnek olarak;