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    Başkale kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Jandarma Özel Hareket (JÖH) birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • DHA
    • 25.08.2020 - 09:38
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    Başkale kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

    1 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

    ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam etmektedir"

    Başkale kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi #1

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