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- Başkale kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Başkale kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma Özel Hareket (JÖH) birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- DHA
- 25.08.2020 - 09:38
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
1 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam etmektedir"