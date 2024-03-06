Başkan Abdullah Özdemir'e muhalif vatandaştan: 'CHP’li belediyelere göre hizmetiniz daha iyi' Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kendisine oy vereceğini söyleyen muhalif seçmen ile yaşadığı diyalogda, "Hizmetiniz daha iyi CHP belediyelerine göre doğruya doğru" övgüleri aldı.

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ensonhaber.com

Geride bırakılan 5 yıl, önümüzdeki yerel seçimler için belirleyici oldu.

CHP yönetimindeki büyükşehir ve ilçe belediyelerde hizmet yetersizliği, muhalif seçmenin de tepkisini çekti.

Bunun üzerine AK Parti'nin yönettiği belediyelerde başkanlar bir kez daha güven tazelemiş oldu.

Bu isimlerden biri de Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir.

Büyükşehirlere de örnek olacak çalışmalara imza atan Başkan Özdemir, yeni dönem için hazırladığı projelerle de vatandaştan büyük destek alıyor.

"4 yıl kadar önce sitelerimiz yıkıldı"

Sahada yoğun ilgi gören Özdemir, sosyal meda hesabından muhalif bir seçmenle yaşadığı diyaloğu paylaştı.

Genç kız, Özdemir'e şu ifadeleri kullandı:

"Size ufak bir şikayetim var. Aşağıda 1571. sokak var. Ece siteleri vardı orada. 372 konut falan vardı. Kentsel dönüşüm yüzünden 4 yıl kadar önce sitelerimiz yıkıldı."

"Mesele oy dğeil mağduriyetlerin giderilmesi"

Özdemir araya girerek şöyle yanıt verdi:

"İmzalar yüzde 96’ya geldi. Binalara tebligat çektik. Onlar da boşaltmaya başlamışlar zaten. Yakın zamanda onları da yıkacağız. Ondan sonra başlayacağız."

Vatandaşın, "Sizin açınızdan çok ciddi oy kaybı olabilir." sözlerine Abdullah Özdemir de, "Ya mesele oy değil. Mesele oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi." şeklinde yanıt verdi.

"Hizmetiniz daha iyi CHP belediyelerine göre"

Övgü yağdıran genç kız, "Evet mesele oy değil. Zaten ben aslında ideoloji olarak karşıt görüşlüyüm açıkcası ama belediye size vermeyi düşünüyordum. Bütçenizden dolayı olsun hizmetiniz de daha iyi CHP belediyelerine göre doğruya doğru."

"Çok güzel daireleriniz olacak"

Özdemir, "O kadar güzel bir siteniz olacak ki Allah'ın izniyle oradaki dönüşüm zaten mümkün değildi normalde. Çok yoğundu sizin siteniz. Çok cüzi rakamlarla neredeyse bedava gibi oldu. Çok güzel daireleriniz olacak az kaldı." ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Siteyle ilgili çalışmalara da yer verilen videoda, "9 şubat itibarıyla Ece sitesi çevresi yıkımları başlamıştır. Bağcılarımızda adım adım köşe bucak kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi.