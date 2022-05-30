Başkan Alinur Aktaş, T2’yi test etti

Kent Meydanı’ndan AS Merkez durağına kadar tramvayı kullanan Başkan Aktaş, testlerin büyük titizlikle yapıldığını, yolculu seferlere yakında başlanacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda’ projelendirdiği Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında geçtiğimiz hafta başlayan test sürüşleri devam ediyor.

Toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattının T1 hattına entegrasyonu ile Heykel-Terminal arası raylarla birbirine bağlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da test sürüşüne katıldı.

Kent Meydanı durağında test vagonuna binen Başkan Aktaş’a, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen ve Vildan Yılmaz Gürel ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

Başkan Aktaş vatman koltuğuna geçti

Kent Meydanı’nda vatman koltuğuna geçen Başkan Aktaş, AS Merkez istasyonuna kadar saatte 35 kilometre hızla tramvayı sürdü.

İHA'nın aktardığına göre Bursa’ya hizmet etmenin ve verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, Bursa’nın ulaşımı çok konuştuğunu ve ulaşımla alakalı yatırımlara çok fazla ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"Şehrimize hayırlı uğurlu olsun"

T2 hattı ile ilgili de daha önce mayıs ayında test sürüşlerine başlayacaklarını duyurduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Testlere başladık ve haziran, temmuz gibi de inşallah asıl seferlere startı vermiş olacağız. Bursa’daki raylı sistem hattı 47 kilometreydi. Bu hat ile 56 buçuk kilometreye çıktı. Yine Emek Şehir Hastanesi hat inşaatı devam ediyor, Görükle hattı ile ilgili çalışmamız olacak. Modern ulaşım sistemini tüm Bursa'ya yaymış olacağız. Burada test sürüşleri bir miktar daha devam edecek. İstasyonlarda herhangi bir sorun var mıdır, yok mudur; bunlarla alakalı testleri gerçekleşmiş olacağız. Hattımızın şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu hattı; sadece terminale değil aynı zamanda BUTTİM’e, GUHEM’e, fuar alanına, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezimize, müftülük, emniyet ve adliye sarayına gitmek isteyen herkes çok rahatlıkla kullanabilecek. Bir miktar gecikme oldu, hakkınızı helal edin.” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, T2’yi test etti VİDEO