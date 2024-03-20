Başkan Hilmi Türkmen'den 'Üsküdar Çocuk Köyü' paylaşımı: Çocuklarla oynadı İstanbul'un göbeğinde çocuklar için yeni bir eğlence merkezi açan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ziyareti sırasında çocuklarla yaşadığı yüzleri gülümseten diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, büyükşehirlere örnek olacak çalışmalara imza atılıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, her yaş grubuna hitap eden projeleri hayata geçiriyor.

Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı.

Çocukların yeni eğlence merkezi

Dünyada bir ilk olan Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı.

3,5 yıl üzerinde çalışılan eşsiz eser, ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Çocuklara doğal köy ortamını sunması ve İstanbul'un göbeğinde çocukların eğlence merkezi olmasıyla dikkat çekiyor.

Çocuklarla vakit geçirdi

Başkan Hilmi Türkmen, çocuk köyünü sıkça ziyaret ederek buradaki çocuklarla vakit geçiriyor.

O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Türkmen, son paylaşımıyla yüzleri gülümsetti.

"Ben de burayı çok seven biriyim"

Alanda oynayan çocukların yanına giderek vakit geçiren Türkmen'e çocuklardan biri, "Siz kimsiniz acaba?” diye sordu.

Türkmen de, "Ben de burayı çok seven birisiyim." dedi. Yanlarında bulunan diğer kız çocuğuna, "Sen beni tanıdın mı?" diyen Türkmen, kız çocuğu tarafından tanındı.

"Üsküdar Belediye Başkanı"

İlk sohbete başladığı çocuk ise "Tanımadım" deyince kız çocuğu, “Hilmi Türkmen” diyerek tanıttı.

Çocuk da, "Elektrik mühendisi mi?" ifadelerini kullanınca çocuklar ve Türkmen gülmeye başladı.

Kız çocuğu ise "Ya işte Üsküdar Belediye Başkanı." dedi.

Yüzleri gülümseten diyalog, sosyal medyada ilgi gördü.