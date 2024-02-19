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İstanbul'un gözde semtlerinden olan Üsküdar'da başkanlık yapan Hilmi Türkmen, yeniden aday gösterildi.

AK Parti'nin hizmet belediyeciliğini tam anlamıyla hayata geçiren Başkan Türkmen, yeni dönemde de yapacağı projeleri hazırladı ve tanıttı.

Geçtiğimiz günlerde tanıtım toplantısında projelerini anlatan Türkmen, bu defa CNN Türk canlı yayınında gelecek 5 yıldan bahsetti.

CNN Türk canlı yayınında özellikle kentsel dönüşüm sürecine değinen ve hız vereceklerini söyleyen Başkan Türkmen, şu ifadelere yer verdi:

"Kentsel dönüşüm derken bina stokundan bahsetmiyoruz"

Üsküdar'ımızda güzel işlerimiz oldu... Kütüphaneler, millet kahveleri, yeşil alanlar... Yeni dönemde sadece Üsküdar'ın değil İstanbul'un değil Türkiye'de de kentsel dönüşümü ele almak durumundayız. Hem devletimiz hem halkımız el ele vererek bir numaralı gündemimiz bu olmak durumunda. Buna yoğunlaşıyoruz.



İmar planıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Üsküdar'ımız 33 mahallemizden oluşuyor. Çalışmalarımız bitti. Hızlıca bu dönüşümü yapmamız, gündemimizde tutmamız ve canlı tutmamız gerekiyor. Deprem gerçeğimiz var. Bu şehrin dönüşmesi lazım.



Üsküdar işi dönüşüm işi. Üsküdar sıradan ilçelerden bir ilçe değil. O mistik havayı, tarihi dokuyu korumak zorundayız. Dikkatli imar planları yaptık.



Hem yeşili artıracak hem de yeni yaşam alanları oluşacak. Biz kentsel dönüşüm derken bina stokundan bahsetmiyoruz. Bugün İstanbul ve Üsküdar'ın en önemli konusu otopark. Otopark sorunu ulaşımı tetikliyor.



İstanbul'daki yolların neredeyse yarısından fazlası otopark olarak kullanılıyor. Üsküdar'da da böyle. Otopark sorununu çözmek hem yeni rahat, ferah caddeler elde etmek adına bir plan hazırladık.