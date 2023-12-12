Futbolseverler, Türk spor tarihinin en kara gecelerinden birine şahit oldu.
Süper Lig’in 15.haftasında Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
1-1 biten karşılaşmanın ardından tarihe geçen olay yaşandı.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, koşarak girdiği sahada maçın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk attı.
Kameraların önünde çirkin saldırı
Yere düşen Meler, Koca'nın beraberindeki isimler tarafından yerde tekmelendi.
Kameralar önünde yaşanan bu çirkin saldırı büyük infiale neden oldu.
Tepkiler yağmur gibi yağarken, hemen kolluk ve adli makamlar harekete geçti.
Olaya ilişkin Faruk Koca ve 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenler arasında Koca ve 2 kişi tutuklandı.
Ankaragücü'nün sahaya çıkış müziği: Kurtlar Vadisi Cendere
Olaya ilişki soruşturma çok yönlü şekilde devam ederken, her geçen dakika farklı bir ayrıntı ortaya çıkıyor.
Ankaragücü'nün sahaya çıkış seremonisi de dikkat çeken ayrıntılardan biri.
Kulüp oyuncularının sahaya çıkarken stat hoparlörlerinden Kurtlar Vadisi dizi müziği Cendere çaldığı ortaya çıktı.
Mafyatik bir yapım olarak fenomen olan dizinin müzikleri, yıllar boyunca sosyal medyada şiddet içerikli içeriklere fon olarak kullanıldı.
Şiddet ve mafya ile özdeşleşmiş ve şiddet iması için kullanılan müziğin bir spor müsabakasından önce çalınması tepki çekti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış