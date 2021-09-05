Başkasının HES kodunu kullanırken iki kez düşünün! Cezası büyük

HES kodu zorunluluğu bulunan alanlara girişte kendisine ait olmayan kodu kullanmaya çalışan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki başkasının HES kodunu kullanmanın cezası nedir? İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alınan önlemlerden birisi de HES kodu oldu.

Özellikle toplu alanlara girişte, toplu taşıma araçlarını kullanırken veya kapalı program/organizasyonlara katılımda HES koduna başvuruluyor.

Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Söke ilçesinde şehirler arası yolculuk yapmak için arkadaşına ait HES koduyla bilet alan kişi yakalanarak karantinaya alınmıştı.

HES kodu taraması sonucu karantinada olması gerektiği belirlenen M.Z.T.'ye 3 bin 150 lira para cezası kesilmişti. Bu ve bunun gibi sahtekarlık örnekleri son günlerde artmaya başladı.

Hukukçular, HES kodu sahtekarlığına para cezasının yanı sıra adli yaptırımların da gelebileceğini söylüyor. Peki, HES kodu sahtekarlığının hukuki karşılığı nedir?

HES KODU HİLEKARLIĞINA 2 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS

Avukat Onur Ayhan, konuyla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. HES kodu hilekarlığına başvuran kişilerin 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğine dikkati çeken Ayhan, ''Burada karşımıza Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş 2 madde çıkıyor. Birincisi, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma müessesesi. Burada, bulaşıcı hastalığa yakalanan bir kişinin yetkili makamlarca alınan tedbir ve karantina kurallarına aykırı davranması halinde verilecek ceza 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Burada bilinmesi gereken husus, bu hastalığı birine bulaştırma zorunluluğu ve o insanı buna maruz bırakması değildir. Burada sadece karantina tedbirlerini ihlal etmesi suçun işlenmesi için yeterli görülmekte.'' ifadelerini kullandı.

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİĞE 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

HES kodu sahteciliği yapan kişinin "özel belgede sahtecilik suçu" işlediğinin altını çizen Avukat Onur Ayhan, bunun TCK'da düzenlendiğini söyledi.

Ayhan, ''Burada sahte bir özel belge hazırlayan ya da gerçek bir özel belgeyi aldatıcı hareketlerle kullanan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Buradaki önemli durum da bu belgenin elverişli hareketlerle kullanmak suretiyle insanları aldatması ve HES kodu zorunluluğu bulunan yerlerde bu özel belgeyi kullanarak bu suçu işlemesidir. Özel belgede sahteciliğin başka bir suçun oluşmasıyla beraber kullanılması halinde hem özel belgede sahtecilik suçu hem de işlenmiş diğer suçun da cezai müeyyideleri beraber uygulanır.'' dedi.

KENDİ HES KODUNU BAŞKASINA VERMENİN YAPTIRIMI BÜYÜK

Kendi HES kodunu bir başkasına veren kişilerle ilgili de ciddi yaptırımların olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

''HES kodunu bir başkasına veren kişilerle ilgili de Türk Ceza Kanunu'nun 39’ncu maddesinde düzenlenmiş 'yardım eden' müessesesi karşımıza çıkıyor. Bir suçun işlenmesi amacıyla suçun başlamasından önce ya da suçun başlaması esnasında suçu kolaylaştırma anlamında yardımda bulunan bir kimse, verilecek son 3 cezanın yarısı oranında bir cezayla karşılaşacaktır. Dolayısıyla burada da hem kullanan hem de kullandıran yönünden TCK’da ciddi yaptırımlar karşımıza çıkıyor.''