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    Başkent Millet Bahçesi, konser ve şenliklere sahne olacak

    Başkent Millet Bahçesi’nde 4-5 Haziran tarihlerinde ücretsiz konserler ile Çevre ve Çocuk Şenlikleri düzenlenecek.
    • 03.06.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 16:42
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    Başkent Millet Bahçesi, konser ve şenliklere sahne olacak

    Başkent Millet Bahçesi, konser ve çocuk oyun alanlarındaki etkinliklerle hafta sonu çok sayıda vatandaşın eğlence merkezi oldu.

    Bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası’nı 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenleyeceği konserlerle "sağlıklı çevre yaşamı" konusunda farkındalık oluşturacak.

    Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek ücretsiz konser etkinlikleri 4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak ve saat 20.00’ye kadar devam edecek.

    Ücretsiz konserler ve çocuk şenlikleri düzenlenecek

    Başkent Millet Bahçesi ayrıca Çevre ve Çocuk Şenliğine de ev sahipliği yapacak.

    Etkinlik kapsamında sırasıyla Ömer Faruk Bostan, Resul Dindar ve Soner Sarıkabadayı sahne alacak.

    Konser takvimi

    Pazar günü Başkent Millet Bahçesi’nde 80’ler dizisi oyuncuları, Eypio ve Derya Uluğ sırayla sahne alacak.

    5 Haziran Pazar günü ise konserler 19.00’da başlayacak ve saat 22.00’ye kadar sürecek.

    Konserlere ilişkin takvim şu şekilde:

    Ömer Faruk Bostan

    4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 Başkent Millet Bahçesi

    Resul Dindar

    4 Haziran Cumartesi günü saat 18.00 Başkent Millet Bahçesi

    Soner Sarıkabadayı

    4 Haziran Cumartesi günü saat 19.00 Başkent Millet Bahçesi

    80'ler dizisinin oyuncuları

    5 Haziran Pazar günü saat 19.00 Başkent Millet Bahçesi

    Eypio

    5 Haziran Pazar günü saat 20.00 Başkent Millet Bahçesi

    Derya Uluğ

    5 Haziran Pazar günü saat 21.00 Başkent Millet Bahçesi

    Başkent Millet Bahçesi, konser ve şenliklere sahne olacak #1

    Başkent Millet Bahçesi, konser ve şenliklere sahne olacak #2


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