Başkente yılın ilk karı düştü! Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü... Meteorolojinin uyarılarının ardından Ankara'nın yüksek kesimlerinde şiddetli şekilde etkili olan kar yağışının ardından bölgede eşsiz manzaralar oluştu.

AA & Ensonhaber

2024 yılına girilmesiyle kar uyarıları başladı.

Yurdun doğusunda kar mesaisi devam ederken iç kesimlerde de kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara da kar uyarısında bulundu ve ocak ayının ikinci haftasını işaret etti.

Başkent kara teslim oldu

Türkiye’nin en çetin kışlarından birinin yaşandığı Ankara'dan da kar görselleri gelmeye başladı.

Geceden bu yana yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu başkent, beyaza büründü.

Eşsiz kareler ortaya çıktı

Çamlıdere ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı güzel görüntü oluşturdu.

Başkent'in doğal güzellikleriyle bilinen ilçesi Çamlıdere'de, kar yağışı ile yeşilin buluşması havadan görüntülendi.

Bölgede hemen her yıl kar festivalleri gerçekleştiriliyor.