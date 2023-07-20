Başkent'te ekmeğe zam! 5 TL'den 7 TL'ye çıktı... Ankara Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, 200 gram ekmeğe yüzde 40 zam uygulandı. Buna göre ekmeğin fiyatı 7, kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğinin fiyatı ise 10 TL'ye yükseldi.

DHA

Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri zamlar.

Her geçen gün duyurulan zam haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Ekmek zammı son olarak İzmir’den gelmişti. İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 TL’ye yükseldi.

Başkent'te ekmeğe zam

Haber bu kez Başkent'ten. Ankara’da da ekmeğe zam geldi.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Ankara Fırıncılar Odası’nın almış olduğu kararla birlikte ekmeğe yüzde 40 zam yapıldı.

5 TL'den 7 TL'ye yükseldi

Buna göre 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye çıktı.

Bir diğer yandan kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğinin fiyatı ise 8 TL’den 10 TL’ye yükselmiş oldu.