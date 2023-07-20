Başkent'te ekmeğe zam! 5 TL'den 7 TL'ye çıktı...
DHA

Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri zamlar.

Her geçen gün duyurulan haberlerine bir yenisi daha eklendi.

zammı son olarak İzmir’den gelmişti. İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 TL’ye yükseldi.

Başkent'te ekmeğe zam

Haber bu kez Başkent'ten. Ankara’da da ekmeğe zam geldi.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Ankara Fırıncılar Odası’nın almış olduğu kararla birlikte ekmeğe yüzde 40 zam yapıldı.

5 TL'den 7 TL'ye yükseldi

Buna göre 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye çıktı.

Bir diğer yandan kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğinin fiyatı ise 8 TL’den 10 TL’ye yükselmiş oldu.

Başkentte ekmeğe zam! 5 TL'den 7 TL'ye çıktı...