Basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu: Tahliye kararı tepki çekti

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İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyerek aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da da oynayan İlkan Karaman'a, Muğla'nın Datça ilçesine taşındığı gün 8 Eylül 2024'te gece saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı.

BASKETBOL İLKAN KARAMAN'A ALKOLLÜ ŞEKİLDE ÇARPTI: HAYATTAN KOPARDI...

Muayenesinde 1.19 promil alkollü olduğu belirlenip gözaltına alınan Önder, ardından tutuklandı.

Önder, savcılıktaki ifadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirtip, "Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturmanın ardından Emre Ali Önder hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

'SONUCU ÖNGÖRMESİ GEREKİRDİ'

İddianamede, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen raporda, Önder'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu olduğunun, Karaman'ın kusurunun bulunmadığı anlatıldı.

Emre Ali Önder'in olay anından yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra alınan raporunda 1,19 promil alkollü olduğunun tespiti göz önüne alındığında, olay anında alkol oranının daha yüksek olduğunun anlaşıldığı, ifadesinde de trafiğe çıkmadan önce yüksek alkol oranına sahip bira tükettiğini belirttiği, meydana gelen sonucu öngörmesinin gerektiği, bu bağlamda şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edilmesinin gerektiği ifade edildi.

'DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMADI'

İddianamede tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu 1,19'dan daha yüksek promil alkollü olarak trafiğe çıkıp, dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak kazaya sebebiyet verip, sonucunda İlkan Karaman'ın ölümüne neden olduğu yer aldı.

Daha sonra mahkemeye çıkan Önder, savunmasında yaşananlar için üzgün olduğunu anlattı.

Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder’in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak haftada iki gün polis merkezine imza atma koşulu ve yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar verdi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

YALNIZCA 4 AY TUTUKLU KALDIKTAN SONRA SALIVERİLDİ

Yalnız 4 ay tutuklu kalan Önder, geçen hafta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkan Karaman'ı alkollü şekilde araç kullanarak hayattan koparan Emre Ali Önder hakkında verilen tahliye kararı görenleri şaşkına çevirdi.

Hangi sebeple böyle bir karar çıktığına anlam verilemezken hem sosyal medyada hem de basketbol camiasında sesler yükseldi.

KARARA BİR İSYAN DA BASKETBOL CAMİASINDAN

İlkan Karaman'ın Karşıyaka'dan takım arkadaşı Mert Celep, dün Türk Telekom maçı sonrası canlı yayında röportaj verirken tahliye kararına isyan etti. Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) de, talihsiz sporcunun ölümüne neden olan alkollü sürücünün tutuksuz yargılanma kararı üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk basketbolunun değerli üyesi kardeşimiz İlkan Karaman’ın 8 Eylül 2024’te Datça’da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybettiği saygıdeğer kamuoyunun da malumudur. Bu elim hadisenin adli sürecini Profesyonel Basketbolcular Derneği olarak yakından takip etmekteyiz. Resmi kayıtlara göre gece 02:30’da Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana gelen kazada, güvenlik kamerası görüntülerinde açıkça tespit edildiği üzere, kaldırımda bulunan İlkan kardeşimize kontrolsüzce çarpan araç sürücüsü, kaza sonrası olay mahallini terk etmiştir. Hadisenin hemen ardından kolluk kuvvetlerince çok kısa bir zaman zarfında (saat 03:45) Datça Devlet Hastanesi’nde yakalanan sanık sürücünün, yapılan ölçümlerinde yasal sınırın bir hayli üzerinde alkollü olduğu test sonuçlarıyla tespit edilmiştir. Ayrıca kazaya dair diğer raporlarda da sanık sürücünün asli kusurlu olduğu, İlkan kardeşimizin ise kusurunun olmadığı belirtilmiştir. 10 Ocak 2025 tarihinde Datça Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık lehine verilen tahliye kararı toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Dosyada mevcut bulunan tüm resmî belgeler, uzman raporları, kaza anının detayları, sonrasında yaşanan gelişmeler ve deliller ortadayken Yerel Mahkemece daha ikinci celsede sanık lehine TAHLİYE kararı verilmesi, spor camiasında tarifi olmayan bir şaşkınlık yaratmıştır. Bir gencin hayatının sonlanmasına sebep olan bu olay, alkollü araç kullanımının toplum vicdanını derinden yaralayan vahim sonuçlarının, 'kaza' olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun bilinçli bir tercih olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. İlkan kardeşimizin aile avukatlarıyla birlikte gelişmeleri gözlemliyoruz. Dernek olarak ayrıca hukuki müdahillik başvurumuzu yapacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir sonraki duruşma 14 Mart 2025 tarihinde Datça Adliyesi’nde görülecektir. Tüm spor camiasını ve kamuoyunu bu sürece duyarlı olmaya davet ediyoruz."

NBA'E DRAFT EDİLMİŞTİ

Henüz 34 yaşında trafik canavarına kurban giden İlkan Karaman, Tofaş altyapısında yetişip, kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BŞB Spor, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa BŞB Spor ve son olarak Çayırova Belediyespor formalarını giymişti.

2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'da da oynayan 2.06 boyundaki İlkan Karaman, 2012 NBA Draftı'nda Brooklyn Nets tarafından 2'nci tur 57'nci sıradan seçilmesine rağmen NBA'de oynamadı.

Ülkemizi Avrupa ve Asya'da farklı kulüplerde temsil ederken aynı zamanda doğa sporlarıyla da uğraşan İlkan Karaman'ın doğa, kamp, dalış, zıpkınla avcılık ve antrenman videolarını paylaştığı sosyal medya hesaplarında on binlerce takipçisi vardı.