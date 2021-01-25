Başörtülü personele 'ayrımcılık' yapan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısına ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin, 'inanç' temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yaptığına ve Şişli hakkında 10 bin TL para cezasına karar verdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, resen yaptığı incelemeyi karara bağladı.

TİHEK'in kararında, birim çalışanı kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerde bulunduğu belirtilen Şişli hakkında resen inceleme başlatıldığı belirtildi.

20 KADIN GÖREVLİNİN İŞİNE SON VERDİ

Kararda, söz konusu iddiaların basında yer aldığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili biriminde çalışan 20 kadın görevlinin de 27 Ocak 2020'de işlerine son verildiği hatırlatıldı.

Konuya ilişkin ayrıca bir davanın görülmeye devam ettiği belirtilen kararda, işlerine son verilen kişilerden 19'unun da Şişli hakkında şikayetçi olduğu aktarıldı.

Kararda, yazılı ifadesine yer verilen Şişli, çalışma hayatı boyunca özel hayatında da olduğu gibi insanları yalnızca yaptıkları işe göre değerlendirmeyi tercih ettiğini ve cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş gibi farklılıkları nedeniyle ayırmadığını öne sürdü.

10 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

TİHEK'in incelemesi sonucu Şişli'nin, "inanç temelinde ayrımcılık yasağı ihlali" yaptığı belirtildi ve 10 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Kurula ilave görüş sunan ikinci başkan, Şişli'nin inanç temelinde tacizin yanı sıra, "servet temelli taciz" eylemini de gerçekleştirdiğini düşündüğünü bildirdi.