Başörtüsü Anayasa teklifi; AK Parti, MHP ve BBP'li 336 vekilin imzasıyla Meclis'e sunuldu.

Türkiye'de son dönemde başörtüsünün yasal ve Anayasal güvence altına alınması gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüne yönelik kanun teklifi vererek bu konunun yasal güvence altına alınması gerektiğini açıkladı.

Bunun ardından yasal teklifin yeterli olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirterek talimat verdi.

Anayasa teklifi TBMM'de

Cumhur İttifakı paydaşlarının üzerinde çalıştığı Anayasa teklifi tamamlandı.

Hazırlanan Anayasa değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu.

336 milletvekilinin imzası bulunan teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, beraberindeki vekillerle birlikte Meclis'e sundu.

Teklifin metninin tesliminden önce Zengin, kadın vekillerle birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

336 vekilin imzaladığı teklif Meclis'te

Zengin burada, "Başörtüsü yasakları sistematik olarak Türkiye'de kadınlara yönelik bir soykırımdı. Başörtüsüne bir ‘bez parçası’ diyenler bu meseleyi hiç anlamamışlardır.

Tüm bu söylemlerle meseleye yaklaşım, bu meselenin hiç anlaşılmadığını gösteriyor. AK Parti, MHP ve BBP'nin 336 vekilinin imzaladığı teklifi Meclis'e sunacağız.

Başörtüsü Anayasa teklifi TBMM'de VİDEO





"Teklifimiz sadece başörtülü kadınlara değil"



Teklifimiz sadece başörtülü kadınlara değil. Biz teklifimizde başı açık kadınların da özgürlüğünü savunuyoruz. Çok yaralandığımız başlıkları sayıyoruz." dedi.

Başörtülü ve başı açık vekiller birlikte

Teklif için kalabalık bir AK Parti heyeti Meclis'e geldi. Düzenlenen basın toplantısına ise AK Parti'nin başörtülü ve başı açık kadın milletvekillerinin katılması dikkat çekti.

CHP'nin tepkisi merak konusu

Bundan sonraki süreçte en çok merak edilen konu ise CHP'nin teklife vereceği tepki...