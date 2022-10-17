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    Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi

    Başörtüsüne anayasal teminat sağlamak için yapılan taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilirken Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Bekir Bozdağ'ı davet edecek.
    • 17.10.2022 - 20:52
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 21:48
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    Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleri güncellendi.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, taslak çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

    Taslak, Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan, taslağı inceleyerek Bozdağ'ı sunum için davet edecek.

    24. ve 41. maddede değişiklik

    Adalet Bakanlığının yürüttüğü çalışmaya, AK Partili hukukçu kurmaylar ve uzman akademisyenler katkı yaptı. "Başörtüsü serbestisine anayasal güvence getirecek" çalışma tamamlandı.

    Çalışma ile vatandaşın, kamuda, özel hayatta ve eğitim-öğretim süresince hak ve özgürlüklerini korumak amaçlanıyor. Teklifle "Din ve Vicdan Hürriyeti" başlıklı Anayasa’nın 24'üncü maddesine güncellenecek, ek fıkra konulacak.

    Üzerinde çalışılan bir diğer madde Cumhurbaşkanı’nın işaret ettiği ailenin korunmasına ilişkin kanun maddesi. Mevcut Anayasa’nın 41'inci maddesinde yer alan ailenin korunması başlığına ekleme yapılacak.

    Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi #1

    Düzenlemede 'kadın ve erkek' vurgusu

    İlgili madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümlenin yer aldığı belirtiliyor.

    Düzenlemede 'kadın ve erkek' vurgusu yapılacak. Çocuk kavramının ancak anne ve babayla olabileceği hükmü yer alacak.

    Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

    TRT Haberi'in haberine göre; düzenlemeye ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Teklif sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.

    Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi #2


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