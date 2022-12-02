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    Başörtüsü ile ilgili anayasa teklifi haftaya Meclis'e sunulacak

    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını, haftaya da Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.
    • 02.12.2022 - 17:14
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    Başörtüsü ile ilgili anayasa teklifi haftaya Meclis'e sunulacak

    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını, haftaya da Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.

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