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Başörtüsü ile ilgili anayasa teklifi haftaya Meclis'e sunulacak
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını, haftaya da Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.
- 02.12.2022 - 17:14
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını, haftaya da Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.