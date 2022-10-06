Bekir Bozdağ: Başörtüsü teklifini pazartesi günü sunacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesine ilişkin teklifin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği çağrısında bulunmuş, Adalet Bakanlığı'nın çalışmayı süratle tamamlaması talimatını vermişti.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı başörtüsüne yönelik açıklamalar sonrası harekete geçti.

Çalışmalarını başlatan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çalışmayı yürütmek için Mevzuat Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

Çalışmalar başladı

Başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başlandı.

Bakan Bozdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pazartesi gününe kadar anayasa çalışmasını Cumhurbaşkanı'na sunmayı planladıklarını söyledi.

"Çalışmaları pazartesi tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız"

Bekir Bozdağ'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede, Anayasa hazırlığı çalışmalarımıza bugün başladık. Bu çalışmaları pazartesi tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Anayasa Değişikliği teklifi birkaç maddede olabilir. Bu teklifimizi MHP ile ortak hazırlıyoruz, ortak imza ile Meclis’e sunulacak.

"Türkiye’de başörtüsü yasağı CHP zihniyetidir"



Kılıçdaroğlu da seçime dönük stratejik bir adım attı. Yani endişeli olanların, korkuları olanların korkularını gidermeye dönük bir adım olarak görüyorum Burada oy hesabı seçim hesabı çok net gözüküyor, samimi bir yaklaşım olarak ben bunu görmediğimi ifade ettim. Çünkü eğer öyle olsa seçime beş kala değil de onu daha erken zamanda daha geniş zamanda da gündeme getirilebilirdi. Stratratejik, bir adım. Türkiye’de başörtüsü yasağı CHP zihniyetidir."