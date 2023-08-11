Basra sıcakları yurda giriş yaptı: Cizre'de rekor sıcaklık ölçüldü Güneydoğu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde Basra sıcakları etkili oluyor. En fazla sıcaklık ise Şırnak'ın Cizre ilçesinde 48,6 derece olarak ölçüldü.

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Türkiye uzun süredir etkili olan eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından şimdi de Basra sıcaklarının etkisine girdi.

Basra sıcakları özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da dün sıcaklık mevsim normallerinin 6-8 derece üstüne çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği, ancak İç Anadolu’nun doğusu ile doğu ve güneydoğu bölgelerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar uyardı

Yetkililer, sıcak havanın etkili olduğu bölgelerde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Rekor sıcaklıklar

İşte sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı iller şöyle:

Şırnak: 48.6 derece

Siirt: 47,1 derece

Mardin: 47 derece

Batman: 46,8 derece

Diyarbakır: 46,4 derece

Şanlıurfa: 46,4 derece

Şırnak: 46,4 derece

Uşak: 45,2 derece

Gaziantep: 43,2 derece

Artvin: 43 derece

Bingöl: 42,6 derece

Adıyaman: 42,5 derece

Elazığ: 42,3 derece

Muş: 40,3 derece

Iğdır: 41,4 derece

Kilis: 41,3 derece

Tunceli: 41,3 derece

Erzincan: 41,1 derece

Hakkari: 40,6 derece

Kahramanmaraş: 40,6 derece

Malatya: 42,2 derece

Gümüşhane: 40 derece

Sivas: 40,4 derece

Erzurum: 40,4 derece