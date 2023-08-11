Basra sıcakları yurda giriş yaptı: Cizre'de rekor sıcaklık ölçüldü

Türkiye uzun süredir etkili olan eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından şimdi de Basra sıcaklarının etkisine girdi.
Basra sıcakları özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da dün sıcaklık mevsim normallerinin 6-8 derece üstüne çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği, ancak İç Anadolu’nun doğusu ile doğu ve güneydoğu bölgelerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar uyardı
Yetkililer, sıcak havanın etkili olduğu bölgelerde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Rekor sıcaklıklar
İşte sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı iller şöyle:
Şırnak: 48.6 derece
Siirt: 47,1 derece
Mardin: 47 derece
Batman: 46,8 derece
Diyarbakır: 46,4 derece
Şanlıurfa: 46,4 derece
Şırnak: 46,4 derece
Uşak: 45,2 derece
Gaziantep: 43,2 derece
Artvin: 43 derece
Bingöl: 42,6 derece
Adıyaman: 42,5 derece
Elazığ: 42,3 derece
Muş: 40,3 derece
Iğdır: 41,4 derece
Kilis: 41,3 derece
Tunceli: 41,3 derece
Erzincan: 41,1 derece
Hakkari: 40,6 derece
Kahramanmaraş: 40,6 derece
Malatya: 42,2 derece
Gümüşhane: 40 derece
Sivas: 40,4 derece
Erzurum: 40,4 derece