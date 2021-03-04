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- Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası onandı
Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası onandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
- AA
- 04.03.2021 - 10:54
- Güncelleme : 04.03.2021 - 11:01
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görev yapan eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye, 2019 yılında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verilmişti.
Hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilen Aktepe hakkında, takdir indirimi uygulanmamıştı.
YARGITAY CEZAYI ONADI
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Ayrıntılar gelecek...