Başsavcı Akın Gürlek’e 'seyyar giyotin' diyen Özgür Özel'e tazminat cezası

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Son zamanlarda soruşturmaları ile gündeme gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, muhalefetin hedefinde..

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ve menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan davalar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'i sert sözlerle eleştirdi..

Özel, partisinin 6 ayrı grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik 'seyyar giyotin' ifadesini kullanarak hakaretler savurmuştu..

BAŞSAVCI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı aracılığıyla Özel'e yönelik İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

TOPLAM 480 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre mahkeme, Özel'in, 6 ayrı grup toplantısında yaptığı konuşmalar neticesinde dosya başı 80 bin lira olmak üzere işlenmiş yasal faizi hariç toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.