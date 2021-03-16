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Başsavcılık Abdullah Öcalan öldü haberleri asılsız dedi

Başsavcılık Abdullah Öcalan öldü haberleri asılsız dedi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan'ın hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.