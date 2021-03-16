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    Başsavcılık Abdullah Öcalan öldü haberleri asılsız dedi

    Başsavcılık Abdullah Öcalan öldü haberleri asılsız dedi

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan'ın hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 19:25
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 19:38
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    Sosyal medyada bugün, "Abdullah Öcalan öldü" şeklinde asparagas haberler çıkmıştı.

    Konuyu Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı aydınlattı.

    "ÖCALAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ"

    Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın hayatta olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Ayrıca, bu tür haberlere itibar edilememesi gerektiği de vurgulandı.

    İŞTE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Başsavcılık Abdullah Öcalan öldü haberleri asılsız dedi #1

    Başsavcılık Abdullah Öcalan öldü haberleri asılsız dedi #2

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