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- Başsavcılıktan cezaevindeki 'çıplak arama' iddiasına soruşturma
Başsavcılıktan cezaevindeki 'çıplak arama' iddiasına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlattı.
- AA
- 22.12.2020 - 16:57
- Güncelleme : 22.12.2020 - 17:02
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlattı.