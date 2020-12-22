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    Başsavcılıktan cezaevindeki 'çıplak arama' iddiasına soruşturma

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlattı.
    • AA
    • 22.12.2020 - 16:57
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 17:02
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    Başsavcılıktan cezaevindeki 'çıplak arama' iddiasına soruşturma

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlattı.

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