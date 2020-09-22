Başsavcılıktan, sağlık çalışanlarına saldırı girişimine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö., yanlarına giden Emrah Keskin tarafından silahlı saldırıya uğramış, Ahmet Ö. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Acı haberi alan yakınları ise hastaneyi basıp olay çıkartmıştı.

SAĞLIKÇILAR, ŞİDDETE KARŞI KAPIYA BARİKAT KURMUŞTU

Hastanenin bir bölümüne sığınan sağlıkçılar sedyelerle kapının önüne barikat yaparak saldırganların girmesini engellemeye çalışmış, öfkeli gruba da polis ekipleri müdahale etmişti.

Yaşanan o anlar sosyal medyada yayılınca, görüntüler izleyenler tarafından tepkilere neden olmuştu.

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BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.