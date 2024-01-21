Batı alarmda: Rusya'nın 2044 yılı savaş senaryosu! İngiliz gazetesi Mail on Sunday, Rusya'nın 2044 yılına kadar Batı ülkelerine saldırı hazırlığında olduğunu ve savaşın olası senaryolarını ele aldı.

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Batı'da endişe hakim...

Dünya, 2021 yılının başında Rusya ile Ukrayna savaşına şahit oldu.

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken, geçtiğimiz yıl da 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları başladı.

Rusya'nın savaş planı

Ancak daha şiddetli bir savaş iddiası ortaya atıldı. Senaryonun başrolünde yine Rusya var…

Rusya’nın 2044 yılına kadar batı ülkelerine saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. İngiliz gazetesi Mail on Sunday, konuya ilişkin detaylı bir haber hazırladı.

Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de olası senaryolar üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Gazeteye açıklamalarda bulunan uzmanlar, Rusya ile NATO arasında yaşanabilecek savaşın olası senaryolarını adım adım şöyle açıkladı…

Savaşta birinci aşama: Siber saldırı

Uzmanlar, büyük bir savaşın olacağına dikkat çekerek uluslararası çatışmanın büyük olasılıkla siber saldırıyla başlayacağını belirtti.

Teknolojinin gelişmesiyle dezenformasyon kampanyaları, propaganda kampanyaları ve diğer şiddet içermeyen baskı biçimleri de Rusya'nın kendi etki alanı altına almak istediği ülkelerde huzursuzluğu körüklemek için kullanılacak.

Türkiye de hedefte

Hazırlanan grafikte birçok ülkenin altyapısının etkileneceğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin de Rusya'nın siber saldırılarından etkilenebileceği gözler önüne serildi.

"Çok ciddi hasarlar yaratacak"

Siber saldırıların ülkeler tarafından kullanıldığına dikkat çeken savunma uzmanı Sam Cranny-Evans, "Siber saldırılar gerçek birer cephe haline geldi. Ruslar, Ukrayna'yla savaşta Viasat iletişim ağını ve diğer unsurları ortadan kaldırdı." dedi.

Emekli general Hodges, "Rusların çok büyük siber saldırılar gerçekleştirerek deniz ulaşımı, lojistik ve tedarik zincirinde çok ciddi hasarlar yaratabileceğini düşünüyorum."

Hodges ayrıca, Rusya'nın Avrupa'daki sivil hedeflere karşı yüzlerce uzun menzilli hassas füze kullanabileceğini de söyledi. Hodges, "Bunu Ukrayna'ya karşı yaptılar ve her gün işlenen bu savaş suçlarının yankıları konusunda hiçbir endişeleri olmadığı açık. Dolayısıyla, eğer NATO'ya saldırmaya karar vermişlerse, tüm ana limanlara, havaalanlarına ve ulaşım merkezlerine, ayrıca büyük askeri karargahlara, hava alanlarına ve bu tür şeylere füzeler ve uzun menzilli insansız hava araçları fırlatacaklardır. İşte bu yüzden Avrupa genelinde yeterli hava ve füze savunmasına sahip olmamızın önemini sık sık vurguluyorum şu anda buna sahip değiliz." dedi.

İkinci aşama: Havadan, denizden ve karadan kuşatma

Uzmanlar Rusya'nın bir diğer planının da kara, deniz ve havadan olacağını öne sürdü.

Böylelikle daha kapsamlı bir işgal operasyonunun başlatabileceği iddia edildi.

Rusya'nın Polonya ve Litvanya arasında kalan Suwalki koridorundaki askeri gücünü artırabileceği iddia edilirken İran ve Çin'in de desteğinin alınabileceği belirtildi.

Havadan, karadan ve denizden işgal sürecinin başlamasının rakipleri daha kolay etkisiz hale getirebileceği de kaydedildi.

Suwalki bölgesinde çatışmaların başlamasının Avrupa ile Baltık ülkeleri arasındaki bağın da kopması anlamına gelebileceği ve bunun da NATO için çok ciddi sorunlar doğurabileceği iddia edildi.

'Benzeri görülmemiş bir hasar'

Öte yandan Rusya'nın kutuptaki deniz rotasının kontrolünü de ele alarak buradaki geçişleri engelleyebileceği öne sürüldü.

Ayrıca Moskova'nın hayati öneme sahip fiber optik denizaltı kablolarını kesmek için denizaltılar veya denizaltılar konuşlandırabileceği belirtildi.

Bu da gelecekteki çatışmaların tırmandığı bir ortamda Batı'nın alt yapısında, lojistiğinde ve iletişiminde benzeri görülmemiş hasara ve kesintiye neden olabileceğine dikkat çekildi.