Batı Avrupa'dan gelen rezervasyonlar Antalya'daki turizm sezonunu uzattı Tatilcilerin gözdesi olan Antalya'da bu yıl Batı Avrupa'dan gelen turist sayısında artış yaşanıyor. Turizm sektör temsilcileri de rekor sayıya ulaşmak adına sezonu kasım ayına kadar uzatmayı planlıyor.

DHA

Türkiye hareketli bir yaz sezonu geçirdi.

Nisan ayından bu yana yurdun birçok kesimine adeta turist akını oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin tatil tercihi bu yıl da değişmedi.

Antalya'da turist rekoru

Öyle ki Bodrum ve İzmir'in yanı sıra büyük çoğunluk Antalya'yı tercih etti. Böylelikle kentte özellikle yurt dışından gelen uçakların sıklığı arttı.

Eylülün ilk haftası verilerine göre kentte turist sayısı 11 milyon 350 bini aştı.

Ay sonunda 12 milyon barajını geçmeyi hedefleyen sektörün temsilcileri, ekim rezervasyonlarının da çok iyi olduğunu açıkladı.

Turist sayısı 2019'un üzerinde seyrediyor

Ancak geçtiğimiz yıla oranla bu yıl Antalya turizminde Rusya- Ukrayna Savaşı dolayısıyla Ukrayna pazarı durdu.

Enflasyona bağlı fiyat artışları, seçim, yatak kapasitesindeki artışlar ve yerleşik yabancıların evlerini otel gibi kiralaması gibi sebeplerle bazı sorunlar yaşansa da gelen turist sayısı verileri, 'rekor yıl' olarak kabul edilen 2019'un üstünde seyrediyor.

Sezon kasım ayına kadar uzayacak

2019'da 15,5 milyonu aşan turist ağırlayan kent, özellikle temmuz ayından itibaren yaşanan rezervasyon artışıyla yıl sonunda 2019 rekorunu kırmayı hedefliyor.

Böylelikle bölgede sezonun 15 Kasım'a kadar uzayacağı öngörülüyor.

Seçim ve ekonomik sıkıntılar rezervasyonları etkiledi

Turizm sektör temsilcisi olan İsmail Çağlar, bu yılın turizm sezonu başlangıcına dikkati çekti.

Çağlar, hem seçim atmosferi hem de diğer ülkelerdeki ekonomik sorunlar gibi sebeplerle özellikle mayıs ve haziran aylarında beklenen rezervasyonları alamadıklarını söyledi.

"Bu ayı biraz zayıf bekliyorduk"

Temmuzdan itibaren ağustos ve eylül ayları için fiyat-fayda dengesini yakalayan işletmelerin doluluk anlamında sorun yaşamadığını kaydeden Çağlar, “Özellikle üst segment, yüksek fiyatlı, A ve A plus turistleri hedefleyen tesislerde bölgelere göre bazı rezervasyon zorlukları yaşandı. Biz aslında bu ayı biraz zayıf bekliyorduk fakat son dakika rezervasyonları ve genel olarak fiyatlardaki ayarlamalarla yüksek doluluklara ulaşıldı." dedi.

"Ukrayna'nın yerini Polonya ve biraz da İngiltere pazarı aldı"

Zayıf pazarların yerini başka pazarların aldığına dikkati çeken Çağlar, “Buna örnek verecek olursak, Ukrayna'nın yerini Polonya ve biraz da İngiltere pazarı aldı ve oradaki eksiklerimiz giderildi. Bu yıl keyifli gidiyor, havanın iyi gitmesi de bu durumu destekliyor. Şu an son dakika rezervasyonları mutlu edici, doluluklarımız yükseldi. Ekim ayı da güzel görünüyor, zaten göstergeler ağustos ayında kendisini belli etti." diye konuştu.

"Bu yılı 16 milyon gibi rakamla taçlandırırız"

Eylülün ilk haftası itibarıyla 11,5 milyona yakın turist ağırlandığını belirten Çağlar, “Çok güzel bir rakam, otellerde de doluluğu toparladık. Sanıyorum yıl sonunda 15-16 milyon gibi bir rakamla bu seneyi taçlandırırız. Artık bir taraftan da önümüzdeki yıla bakıyoruz." dedi.

"Orta Doğu'dan ciddi düzeyde misafir aldık"

Halihazırda tesislerde doluluk oranının yüzde 70 olduğunu, bazı otellerde ise yüzde 90'a kadar gittiğini anlatan Çağlar, şu değerlendirmede bulundu:

Okulların açılmasının biraz dezavantajı var fakat belli yaş üzeri misafir grupları gelecek. Özellikle İngiltere ve Batı Avrupa'dan misafirlerimiz ağırlık kazanıyor. Ayrıca bu sene Orta Doğu'dan da yüksek sayılarda misafir ağırladık. Özellikle Kundu, Lara bölgeleri şehre yakın olması nedeniyle Orta Doğu'dan ciddi düzeyde misafir aldı. Rusya'dan beklediğimiz misafir gelmeyince bu eksikliği giderdi. Orta Doğu'dan gelen misafirin tatil alışkanlığı, davranışı da farklı. Çoğunlukla otelde zaman geçiriyorlar. Alışveriş konusunda da iyiler. Bunu bölgemizdeki esnaf arkadaşlarımızdan da duyuyoruz, taksi esnafından, restoran esnafına onları mutlu ettiklerini biliyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)