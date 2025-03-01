Batı dünyasından Ramazan Ayı tebrik mesajları

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Ramazan Ayı'nın ilk günü, tüm İslam dünyası tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.

İyiliğin ve paylaşmanın bir simgesi haline gelen bu mübarek ay, Türkiye'de de sevgi ve saygıyla karşılandı.

Bu coşkuya ortak olmak isteyen Vestel CEO’su Ergün Güler de, iş arkadaşlarına bir Ramazan tebriği mesajı yolladı.

Ancak, Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal, Güler’in Ramazan tebrik mesajına beklenmedik bir tepki gösterdi.

Köksal, dini bayramların şirket içinde kutlanması gerektiğini savundu.

MÜSLÜMAN OLMAYAN KESİMLER DAHİ RAMAZAN MESAJI YAYINLADI

Türkiye'de Vestel'in bu saygısızlığı konuşulurken, Batı dünyasında farklı manzaralar yaşandı.

Tüm dünya tarafından bilinen bir çok kişi ve önemli kurumlar, resmi hesapları üzerinden Ramazan tebriği mesajları yayınladı.

İNGİLTERE KRALİYET AİLESİ

Müslümanlar için düzenlenen bir etkinlikte eşi Kraliçe Camilla ile hurma paketleyen Kral Charles'ın resmi hesabından Ramazan tebriği mesajı yayınlandı.

Mesajda, "Birleşik Krallık'taki, Milletler Topluluğu'ndaki ve dünya genelindeki tüm Müslümanlara mübarek ve huzurlu bir Ramazan diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA: FC BAYERN

Almanya'nın Münih şehrine ait bir futbol kulübü olan Fußball-Club Bayern München de Ramazan Ayı'nın gelişini kutladı.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Dünya genelindeki tüm FC Bayern taraftarlarının Ramazan Ayı mübarek olsun! " denildi.

APPLE CEO'SU TİM COOK

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple'ın CEO'su Tim Cook da, Müslüman aleminin Ramazan Ayı'nı kutladı.

Cook mesajında, "Dünya genelinde oruç tutan herkesin Ramazan Ayı mübarek olsun!" ifadelerine yer verdi.

ABD'Lİ GOLDEN STATE WORRİORS

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrine ait bir profesyonel basketbol takımı olan Golden State Worriors da Ramazan mesajı yayınladı.

Mesajda, "Ramazan Ayı mübarek olsun" denildi.