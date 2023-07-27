Batı Karadeniz bölgesine kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu ve Karabük'e kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Perşembe akşam başlaması beklenen yağışların cuma sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İHA

Tüm Türkiye haftalardır sıcak havayla mücadele veriyor.

Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkarken yurtta adeta yaprak oynamıyor.

Meteoroloji, bazı iller için bir haber verdi.

Habere göre Batı Karadeniz'in belirli bölgelerinde yağış başlayacak.

Kuvvetli yağış için tedbir uyarısı

Zonguldak Valiliğinden açıklanan verilere göre Batı Karadeniz bölgesinde; Zonguldak, Düzce, Bartın ve çevreleri ile Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağış olacağı buna karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Perşembe akşamından itibaren...

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelerde şu cümleler aktarıldı;