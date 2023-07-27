Batı Karadeniz bölgesine kuvvetli yağış uyarısı

Tüm Türkiye haftalardır sıcak havayla mücadele veriyor.
Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkarken yurtta adeta yaprak oynamıyor.
Meteoroloji, bazı iller için bir haber verdi.
Habere göre Batı Karadeniz'in belirli bölgelerinde yağış başlayacak.
Kuvvetli yağış için tedbir uyarısı
Zonguldak Valiliğinden açıklanan verilere göre Batı Karadeniz bölgesinde; Zonguldak, Düzce, Bartın ve çevreleri ile Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağış olacağı buna karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
Perşembe akşamından itibaren...
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelerde şu cümleler aktarıldı;
27/07/2023 Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ve Bolu) beklenen kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak cuma günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasın beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.