Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı: İstanbul'un dibine kadar geldi Türkiye'nin kuzeyindeki 7 il için sarı uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

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Soğuk hava yurdun büyük bölümünde etkisini gösteriyor.

Meteoroloji'den 7 kente sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak olarak sıralandı.

Yoğun kar, İstanbul'un dibine kadar geldi

Beklenen kar yağışı İstanbul'a yakın kentlere ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan tahmine göre akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

Cuma günü etkisini arttıracak kar yağışı hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.

Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar daha da düşecek

MGM'nin sosyal medya hesaplarından hava sıcaklıklarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.