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- Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79 oldu
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79 oldu
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi. Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 12:03
- Güncelleme : 20.08.2021 - 12:34
Batı Karadeniz’de etkili olan sağanak yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirdi.
Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde sokaklar ve caddeler sular altında kalırken, otomobiller yollarda sürüklendi.
Yaşanan felakette binalar yıkıldı, vatandaşlar canlarını kurtarabilmek için binaların üst katlarında kurtarılmayı bekledi.
CAN KAYBI ARTTI
AFAD tarafından yapılan, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.
Bölgede yaşanan felaket sonrası hayatını kaybeden vatandaşların sayısı, 79 olarak açıkladı.
Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.