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    Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ağır bilançosu

    Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ağır bilançosu

    3 ili etkisi altına alan sel felaketinin ardından Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. Sinop'ta 11, Bartın'da 1 vatandaş hayatını kaybetti.
    • AA
    • 16.08.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 17:50
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    Karadeniz'in batısındaki Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından sel felaketi meydana geldi.

    Tahliyelerin hızlandırıldığı bölgelerde, arama kurtarma çalışmaları da hızla devam ediyor.

    AFAD, yaptığı son açıklamayla bölgenin acı bilançosunu açıkladı.

    CAN KAYBI 72'YE ULAŞTI

    Kastamonu'da 60, Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran AFAD, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

    Kastamonu'da sel sularının araçları sürüklediği anlar VİDEO

    Batı Karadeniz deki sel felaketinin ağır bilançosu #1

    47 KİŞİ İÇİN KAYIP İHBARI YAPILDI

    AFAD, bölgede ihbarı yapılan kayıplara ilişkin de bilgilendirme yaptı.

    8 vatandaşın hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü açıklayan AFAD, Sinop ve Kastamonu'da toplam kayıp ihbarı sayısının 47 olduğunu duyurdu.

    Batı Karadeniz deki sel felaketinin ağır bilançosu #2

    Batı Karadeniz deki sel felaketinin ağır bilançosu #3

    Batı Karadeniz deki sel felaketinin ağır bilançosu #4

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