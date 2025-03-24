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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzlukların ortaya çıkartıldığı soruşturma devam ediyor.

Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında ilk mahkeme süreci sona erdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Yargı süreci devam ederken İmamoğlu protestocuları, muhalefet ve provokatörlerin adresi de Saraçhane oldu.

SARAÇHANE'DE GEZİ ARAYIŞI

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana 5 gece art arda Saraçhane'de vandallık yaşanıyor.

Toplanan kalabalık polisi taşlıyor, cami duvarında içki içiyor, kamu malına zarar veriyor.

Adeta bir Gezi arayışı var.

Aynı arayış Batı medyasında da hakim. Gezi parkı olaylarında göstericilerin ikonik fotoğrafları ile dünya kamuoyunda olayları parlatan Batı medyası bu kez Saraçhane'de.

İKONİK FOTOĞRAF PEŞİNDEKİ REUTERS ARADIĞINI BULDU

Gösterileri dünyaya şirin göstermek için işbaşı yapan Reuters, aradığı fotoğrafları 5'inci günde buldu.

Semazen kostümü giyerek polis barikatının önüne gelen bir protestocunun o anları olabildiğince ikonik pozlamalarla dünyaya servis edildi.

Servis edilen fotoğraflar sosyal medyada protestocuların beğeni yağmuruna tutuldu.