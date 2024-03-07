Batı Şeria'da kadınlar Gazze'ye destek gösterisi yaptı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan kadınlar, Gazze'de can savaşı veren hemcinsleri için destek gösterisi düzenledi.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarda, yerleşim yerleri yerle bir oldu.

Açlık savaşı veriliyor

Bir yandan İsrail'in hain saldırılarıyla bir yandan ise açlıkla savaşan Gazze'de durum, her geçen gün daha vahim bir hal alıyor.

Hedef gözetmeksizin bombalayan İsrail, özellikle kadın ve çocukları katlediyor.

Destek gösterisi düzenlediler

Son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinli kadınlar, Gazze'deki hemcinslerine destek gösterisinde bulundu.

İsrail'i protesto ettiler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Ramallah kentinde bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Gazze'deki Filistinlilere destek gösterisinde bulundu.

Filistin'e özgürlük

Ellerinde pankart ile protestoda bulunan kadınlar, "Filistine'e özgürlük", "İsrail işgalinin kaldırılma zamanı geldi" diyerek yürüdü.

Can kaybı 30 bin 800'e yükseldi

153 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 800'e yükselirken, açlık ve susuzluk nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)