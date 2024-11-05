Batman Valiliği açıkladı: Protesto ve gösteri yürüyüşlerinde 67 gözaltı

İHA

3 belediyeye kayyum atanması sonrası kentte çıkan olaylara ilişkin Batman Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak 04.11.2024 tarihinde görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkanvekili görevlendirilmesi sonucunda yapılan protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

67 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince toplam 67 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

"6 POLİSİMİZ YARALANDI"

Valilikten yapılan söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı: