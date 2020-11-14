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    Batman Valisi Şahin'in eşinden askerlere anne yemeği ikramı

    Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, 'gönül elçisi' anneler ile birlikte hazırladıkları yemekleri, üs bölgelerinde görev yapan askerlere götürdü.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 14:38
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    Batman Valisi Şahin'in eşinden askerlere anne yemeği ikramı

    Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın eşi Emine Kıraç, 'gönül elçisi' anneler ile üs bölgelerindeki askerler için yemek yaptı.

    BATMAN VALİSİ'NİN EŞİNDEN ALKIŞLANACAK HAREKET

    Şahin ve beraberindeki anneler, yemekleri Gercüş ilçesindeki Yemişli ve Vergili Jandarma Karakolları ile Karakaş üs bölgesine giderek, askerlere ikram etti.

    Batman Valisi Şahin in eşinden askerlere anne yemeği ikramı #1

    Batman Valisi Şahin in eşinden askerlere anne yemeği ikramı #2

    Batman Valisi Şahin in eşinden askerlere anne yemeği ikramı #3

    Batman Valisi Şahin in eşinden askerlere anne yemeği ikramı #4

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