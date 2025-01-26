Batman'da 1 metre 65 santim uzunluğunda, tam 120 kilo: Kilosunu 350 liradan satıyorlar

İHA

Balıkçılar turnayı gözünden vurdu...

Elazığ'da Keban Barajı'nda balıkçıların yakaladığı dev turna balığı, Batman'a getirildi.

TAM 120 KİLO

Balıkçı tezgahında sergilen 1 metre 65 santim uzunluğunda, yaklaşık 120 kilo ağırlığındaki turna balığı, müşterilerin dikkatini çekti.

"KİLOSUNU 350 LİRADAN SATIYORUZ"

Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Feyzullah Altuner, bu büyüklükte bir balığın nadir bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: