Batman'da 1 metre 65 santim uzunluğunda, tam 120 kilo: Kilosunu 350 liradan satıyorlar

İHA
Balıkçılar turnayı gözünden vurdu...
Elazığ'da Keban Barajı'nda balıkçıların yakaladığı dev turna balığı, Batman'a getirildi.
TAM 120 KİLO
Balıkçı tezgahında sergilen 1 metre 65 santim uzunluğunda, yaklaşık 120 kilo ağırlığındaki turna balığı, müşterilerin dikkatini çekti.
"KİLOSUNU 350 LİRADAN SATIYORUZ"
Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Feyzullah Altuner, bu büyüklükte bir balığın nadir bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:
Balık çeşitlerimiz günlük ve taze gelmekte. Özellikle çay balığı, deniz balığı olmak üzere ortalama 25-30 çeşit balık bulunmakta. Tezgahta sattığımız bu balık Elazığ Keban Barajı'ndan geldi.100-120 kilo arasında olup boyu yaklaşık 1 metre 65 santim uzunluğunda. Kilosunu 350 liradan satıyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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