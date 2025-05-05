İHA

Batman’da 16 günlük bir bebek, ağabeyinin "tadına baksın" diye verdiği badem şekeri yüzünden ölümle burun buruna geldi.

Boğazına şeker kaçan bebek nefessiz kaldı.

Osman ve Mizgin Tutar çiftinin 4 yaşındaki oğulları, 16 günlük kardeşi Muhammed Boran’a badem şekeri verdi.

Boğazına şeker kaçan bebekte morarma başladı.

HEIMLICH MANEVRASI YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Durumu fark eden abla, annesine haber verdi.

Endişeli aile, küçük bebeğe Heimlich manevrası ile müdahale etmeye çalıştı.

Ancak eylem işe yaramayınca durumu 112'ye bildirdiler.

AMELİYATLA KURTARILDI

Sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan bebek, hemen ameliyata alındı.

Doktorlar bebeğin boğazındaki badem şekerini çıkardı.

Operasyon sonrası bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'YENİ DOĞANLAR, ÇOCUKLARLA YALNIZ BIRAKILMAMALI'

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Selim Özkaya, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

16 günlük bebeğimizin ağzına, evde 4 yaşındaki ağabeyi badem şekeri koymuş. Sonrasında ağzından salyalar akması ve morarma şikayeti olmuş. Annesine haber vermişler. İlk olarak heimlich manevrası yapmışlar ama çıkartamamışlar. Hastanemize başvurduklarında çocuk salyasını yutamıyordu. Görüntülemelerde badem şekerinin yemek borusunda kaldığını tespit ettik. Ameliyathanede genel anestezi altında işlem yaptık. Yemek borusunun ilk darlığında bulunan şekeri çıkardık. Yeni doğan yoğun bakımda takip ettik. Şu an durumu iyi, solunumu rahat, besleniyor. Taburcu etmeyi planlıyoruz.”“Aileleri bilgilendirmek istiyorum: Bu tarz kazalar olabilir. Hastamız şanslıydı, çünkü şeker solunum yolunu tam tıkamamıştı ve zamanında hastaneye ulaşmıştı. Bu tür olaylar özellikle yeni doğan döneminde çok nadirdir. Ailelerin bebekleri, özellikle büyük kardeşlerle yalnız bırakmaması gerekiyor. Şüphe varsa ağız içi kontrol edilmeli, yabancı cisim varsa çıkarılmalı. Heimlich manevrası da bilinmeli. Ancak yine de mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

BİR ANLIK DİKKATSİZLİKLE OLABİLİYOR

Baba Osman Tutar yaşananları şöyle anlattı: