DHA

Batman'da yaşayan Aysun Erişen, 2018’de bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaralanarak bedensel engelli kaldı.

Yıllardır fizik tedavi gören Erişen, son 2 yıldır ayaklarını oynatabilmeye ve küçük adımlar atmaya başladı.

YÜRÜME BARI KURULDU

Sürekli fizik tedavi merkezlerine gitmekte zorlanan kızları için ailesi, egzersizlerini evde yapabileceği yürüme barının alınması için bir derneğe başvurdu.

Dernek tarafından başlatılan kampanyayla hayırseverlerin de desteğiyle satın alınan yürüme barı, Erişen’in evine kuruldu.

"EN BÜYÜK HAYALİM POLİS OLMAKTI"

Egzersizlerini evinde yapmaya başlayan Erişen, şöyle konuştu:

2018 yılında talihsiz bir trafik kazası geçirdim, engelli kaldım ve yürüyemedim. Yıllardır fizik tedavi görüyorum. Önceden pencereyi tutarak ayağa kalkmaya, dengemi sağlamaya başladım.



Sonra bazı müzikler açarak müzik eşliğinde egzersizlerimi yapmaya başladım. Son 2 yıldır küçük adımlar atmaya başladım. Bu da beni çok mutlu etti ve umutlandırdı. Evde egzersiz yapmak için yürüme barına ihtiyacım vardı. Bir derneğe başvurduk ve onlar bana bir kampanya başlattılar.



Bana bir yürüme barı alarak, gelip evime kurdular. Bu yürüme barı sayesinde ben en kısa sürede yürümek istiyorum. Benim en büyük hayalim polis olmaktı ve ayağa kalkıp buna başvurmak istiyorum.

"YÜRÜME BARINA İHTİYACI VARDI"

Kızının kazanın ardından yaşadığı süreçten bahseden Abdülkerim Erişen ise şu ifadeleri kullandı:

Kızım gördüğü fizik tedavi sonrasında küçük adımlar atmaya başladı. Kızımın daha rahat adım atması için, fizik tedavi görmesi için yürüme barına ihtiyacımız vardı. Sağ olsunlar, yürüme barını alıp, bize hediye ettiler. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

"DIŞARIDA ATACAĞI ADIMLARI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Yürüme barı için kampanyayı başlatan dernek başkanı Veysi Mercimekçi de daha önce de tekerlekli sandalye hediye ettiklerini ifade ederek şu sözleri kullandı: