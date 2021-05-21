Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, askeri tesise 3 adet maket uçak ile saldırı girişimi yapıldı. Maket uçaklar etkisiz hale getirildi.

Batman Meydan Komutanlığı ve Şırnak 23. Tümen Komutanlığı'na 3 maket uçakla bir saldırı gerçekleştirildi.

Maket uçakların etkisiz hale getirdiği belirtilirken herhangi bir zaiyat olmadığı açıklandı.

"HERHANGİ BİR ZAYİYAT YOKTUR"

Batman Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."

DİYARBAKIR SALDIRISI

Geçtiğimiz gün de Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne terör örgütü tarafından aynı şekilde saldırı düzenlenmek istenmiş ve saldırı önlenmişti.

Batman'da askeri tesise saldırı girişimi VİDEO