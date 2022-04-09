Batman'da bahar gelirken, kar temizleme çalışmaları sürüyor

Sason ve Kozluk ilçelerinde karla kapanan köylerin yolları temizleniyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bağlantı yolu 5 ayın ardından ulaşıma açıldı.

Tüm yurtta bahar havaları heyecanla beklenirken, bazı kesimler hala kışı yaşıyor.

Batman'ın Sason ile Kozluk ilçelerinde karla kaplı köy yollarında temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Bağlantı yolu 2 gün temizlendi

Batman’da kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışlarında Sason Kaybaşı istikametinden, Kozluk ilçesi Armutlu grup köy yolu istikametine ilçeler arasındaki en kısa bağlantı yolu Harami gediği 2 günlük çalışmayla temizlendi.

6 ay ardından ulaşıma açıldı

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bağlantı yolu yolu kar yağışı nedeniyle 5 ay sonra ulaşıma açılabildi.