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- Batman'da bahar gelirken, kar temizleme çalışmaları sürüyor
Batman'da bahar gelirken, kar temizleme çalışmaları sürüyor
Sason ve Kozluk ilçelerinde karla kapanan köylerin yolları temizleniyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bağlantı yolu 5 ayın ardından ulaşıma açıldı.
- İHA
- 09.04.2022 - 17:37
Tüm yurtta bahar havaları heyecanla beklenirken, bazı kesimler hala kışı yaşıyor.
Batman'ın Sason ile Kozluk ilçelerinde karla kaplı köy yollarında temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
Bağlantı yolu 2 gün temizlendi
Batman’da kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışlarında Sason Kaybaşı istikametinden, Kozluk ilçesi Armutlu grup köy yolu istikametine ilçeler arasındaki en kısa bağlantı yolu Harami gediği 2 günlük çalışmayla temizlendi.
6 ay ardından ulaşıma açıldı
Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bağlantı yolu yolu kar yağışı nedeniyle 5 ay sonra ulaşıma açılabildi.