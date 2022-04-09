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    Batman'da bahar gelirken, kar temizleme çalışmaları sürüyor

    Sason ve Kozluk ilçelerinde karla kapanan köylerin yolları temizleniyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bağlantı yolu 5 ayın ardından ulaşıma açıldı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 17:37
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    Batman'da bahar gelirken, kar temizleme çalışmaları sürüyor

    Tüm yurtta bahar havaları heyecanla beklenirken, bazı kesimler hala kışı yaşıyor.

    Batman'ın Sason ile Kozluk ilçelerinde karla kaplı köy yollarında temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

    Bağlantı yolu 2 gün temizlendi

    Batman’da kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışlarında Sason Kaybaşı istikametinden, Kozluk ilçesi Armutlu grup köy yolu istikametine ilçeler arasındaki en kısa bağlantı yolu Harami gediği 2 günlük çalışmayla temizlendi.

    6 ay ardından ulaşıma açıldı

    Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bağlantı yolu yolu kar yağışı nedeniyle 5 ay sonra ulaşıma açılabildi.

    Batman da bahar gelirken, kar temizleme çalışmaları sürüyor #1

    Batman da bahar gelirken, kar temizleme çalışmaları sürüyor #2

    Batman da bahar gelirken, kar temizleme çalışmaları sürüyor #3

    Batman da bahar gelirken, kar temizleme çalışmaları sürüyor #4


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