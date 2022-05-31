Batman'da çilekten yılda 800 bin TL kazanıyor

Markette çalışan bir vatandaş, çalıştığı yerde aldığı ücreti yetersiz bulunca çilek üretimi yapmaya başladı. Genç girişimci yıllık kazancının 800 bin TL'yi bulduğunu söyledi.

Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Bayram Doğan, bir markette çalışıyordu. Ücreti yetersiz bulan Doğan, çilek üretimi işine girdi.

Ürettiği çilekleri Diyarbakır-Bingöl karayolunda satışa çıkartan genç girişimci, yılda dört kere verim aldığı satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

"Dönümünden 40 bin TL kazanıyoruz"

Kendisinin bu işe yeni girdiğini, ailesinin 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Doğan, "Yıllık dönümüne 40 bin TL kazanıyoruz. 4 verimi var, üç mevsim çilek veriyor. Totalde 20 dönüm arazide yetiştiriyoruz. Şu anda Diyarbakır-Bingöl karayolundayız, kasa bazında satıyoruz. Küçük kasa 35 TL iken büyükleri ise 150 TL. Marketten daha uyguna geliyor. Nedeni ise, topraktan direkt burada tezgâha gelmesi. Fiyatı bizi kurtarıyor. Yakıt fiyatları biraz zorlamasına rağmen, şu anda memnunuz çok şükür." dedi.

"Diğerleri gibi değil, çok güzel"

İHA'nın haberine göre, karayolunda çilek alan müşterilerden Fatih Yıltaş, "Tattım, yerli ürün olduğu için diğerleri gibi değil, çok güzel. Bu yoldan geçtiğimde alıyorum, şimdi geçerken görünce yine alıp eve götüreceğim." şeklinde konuştu.



