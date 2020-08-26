Batman'da cinsel istismarla suçlanan Musa Orhan tahliye edildi

18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan, dün akşam salıverildi.

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında yeni karar çıktı.

Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü.

İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan’ı serbest bıraktı.

DÜN AKŞAM SALIVERİLDİ

“Nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile hakkında dava açılan Orhan, mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası, dün akşam tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi.

TUTUKLAMA KARARI GEÇEN HAFTA ALINMIŞTI

Musa Orhan için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Orhan’ın tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Orhan, cezaevine konulmuştu.

İPEK, 34 GÜN DAYANABİLDİ

Nisan 2002 doğumlu İpek Er ise 34 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan’ın kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Er’in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan’a yönelik “'nitelikli cinsel saldırı” davasının ilk duruşması ise önümüzdeki ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan, olay sonrası Jandarma Genel Komutanlığı da, Orhan’ın açığa alınmasını kararlaştırmıştı.