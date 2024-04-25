Batman'da DEM Parti binasından teröristlerin fotoğrafları çıktı: İl başkanı gözaltında

DHA
Batman'da hareketlilik yaşandı.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün DEM Parti İl Başkanlığı binasında arama yapıldı.
Ekiplere tepki gösterdi
Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından bazı doküman ve öldürülen PKK’lı teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.
EM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, arama yapılmasına tepki gösterdi.
İl başkanı gözaltına alındı
Soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağrılan Tekik, burada gözaltına alındı.
Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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