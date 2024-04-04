DHA

Batman'da uyuşturucu hareketliliği yaşandı.

Kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 3 Nisan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri harekete geçti.

5 paket eroin bulundu

Tespit sonrası drone'la takip edilen minibüs, havaalanı kavşağında durduruldu.

Narkotik köpeği 'İka' ile yapılan aramada 5 paket halinde 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi.

Tutuklandılar

Olayla ilgili S.M. ve S.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)