DHA
Batman'da uyuşturucu hareketliliği yaşandı.
Kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 3 Nisan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri harekete geçti.
5 paket eroin bulundu
Tespit sonrası drone'la takip edilen minibüs, havaalanı kavşağında durduruldu.
Narkotik köpeği 'İka' ile yapılan aramada 5 paket halinde 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi.
Tutuklandılar
Olayla ilgili S.M. ve S.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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