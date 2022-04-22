Petrol
106.85
-1.37%
Euro
15.91
-0.23%
Dolar
14.75
0.33%
Altın
917.86
-0.51%
Borsa
2475
-3.22%
Bitcoin
592.101
-5.45%
BTXN Coin
28.86
-0.31%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Batman'da Eren Abluka-3, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı

    Terör örgütü PKK’ya yönelik Batman’da Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan, Diyarbakır'da ise Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan Operasyonu başlatıldı.
    • 22.04.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da Eren Abluka-3, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı

    Teröre karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlı mücadele devam ediyor…

    İçişleri Bakanlığı tarafından Batman’da terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan Operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

    AA’nın haberine göre; Eren Abluka-3 Operasyonu'nda 84 timde 1053, Eren Abluka-4 Operasyonu'nda ise 128 timde 1735 jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusunun görev aldığı belirtildi.

    Batman'da Eren Abluka-3, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı VİDEO

    Ele geçirilenler

    Bakanlık açıklamasında, operasyonların ilk gününde Diyarbakır'daki Yaylak bölgesinde patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat, bir aydınlatma havan mühimmatı, bir K413 el bombası, çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

    Ayrıca açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü bildirildi.

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #1

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #2

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #3

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #4

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #5

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #6

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #7

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #8

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #9

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #10

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #11

    Batman da Eren Abluka-3, Diyarbakır da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı #12


    İlginizi Çekebilir

    DSÖ, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı
    Sağlık

    DSÖ, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Hurda uçaklar Tuzla’ya kara yoluyla taşınacak
    İç Haber

    Hurda uçaklar Tuzla’ya kara yoluyla taşınacak

    Görüş Bildir