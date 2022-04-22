Terör örgütü PKK’ya yönelik Batman’da Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan, Diyarbakır'da ise Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan Operasyonu başlatıldı.

Teröre karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlı mücadele devam ediyor…

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman’da terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan Operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

AA’nın haberine göre; Eren Abluka-3 Operasyonu'nda 84 timde 1053, Eren Abluka-4 Operasyonu'nda ise 128 timde 1735 jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusunun görev aldığı belirtildi.

Batman'da Eren Abluka-3, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı VİDEO



Ele geçirilenler

Bakanlık açıklamasında, operasyonların ilk gününde Diyarbakır'daki Yaylak bölgesinde patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat, bir aydınlatma havan mühimmatı, bir K413 el bombası, çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü bildirildi.